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Четыре условия сохранения природы назвал президент Чили
НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Президент Чили Себастьян Пиньера призвал человечество бережнее относиться к окружающей среде, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Человек – самое умное существо, но при этом, он может уничтожить свою планету. С этим противоречием нам предстоит разобраться. Изменение климата происходит, и это доказано. Речь не идет о том, чтобы верить этому или не верить. Это не просто биология, это научно обоснованный вопрос. Поэтому нам нужно научиться слушать ученых», - сказал Себастьян Пиньера на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
По его словам, последние пять лет были самыми жаркими, это проявляется во всех показателях.
«Поэтому, нет никаких сомнений – надо изменить то, как мы работаем. Природа издает леденящий душу крик, просит ее защитить. Наша планета и наша природа без нас обойдутся, но не сможем обойтись без них. Мы имеем самые высокие объемы парниковых газов и самые высокие температурные показатели за последние 800 лет. У нас два пути: ждать, что произойдет дальше, либо изменить курс и сделать то, что мы должны были сделать уже давно», - отметил президент Чили.
Он назвал четыре условия, которые помогут сохранить природу от негативного воздействия человечества.
«Продвигаться нужно по двум направлениям: по направлению смягчения последствий и адаптации. Мы продвигаемся вперед – во-первых, полная нейтральность в плане углерода при производстве энергии. Во-вторых, реформа общественного транспорта в направлении электротранспорта. В третьих, энергоэффективность будет во всех секторах. В четвертых, масштабный план по восстановлению лесов», - отметил С. Пиньера.
«Чили является одной из стран мира, где растет лесной массив и не сокращается. Помимо того, что мы должны отказаться от одноразового использования, у нас должна быть циркулирующая экономика, которая вновь и вновь бы использовала отходы. Этим путем идет Чили. Причем, это приверженность не только в отношении природы, это приверженность по отношению друг к другу», - добавил он.
Обсуждение борьбы с негативным влиянием человечества на мировой климат является одной из основных тем 74-ой сессии Генассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке.
Напомним, Глава государства прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее сообщалось, Глава государства выступит на Общих дебатах Генеральной Ассамблеи, которые в этом году пройдут на тему «Консолидация многосторонних усилий для искоренения бедности, продвижения качественного образования, климатических действий и всеобъемлющего подхода», а также на политическом Форуме высокого уровня по вопросам устойчивого развития.
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября. Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщал о целях мероприятия: встречи запланированы по климату; целям в области устойчивого развития; финансированию развития; обеспечению всеобщего здравоохранения, а также по малым островным развивающимся государствам.
Председатель Генеральной Ассамблеи, постоянный представитель Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде пообещал уделять приоритетное внимание вопросам мира и безопасности, в частности, усилиям по предотвращению и разрешению конфликтов, а также по продвижению справедливого экономического и социального порядка.
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