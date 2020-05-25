Четыре условия для снятия карантина в Алматы назвали в акимате
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель акима Алматы назвал четыре условия, при которых в городе будет снят карантин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Я считаю, чтобы полностью завершить все карантинные мероприятия и успокоиться, нужно, чтобы четыре условия были соблюдены. Первое - победить коронавирус, это когда коронавирус умрет внутри человека, то есть человек выздоровеет, последний человек. Второе – это когда коронавирус, к сожалению и такое бывает, умрет вместе с человеком. Третье – это когда он умрет на поверхности. Четвертое – когда изобретут вакцину, все мы с вами с нетерпением этого ждем», - сказал в ходе онлайн-брифинга Ерлан Кожагапанов.
Он отметил, что нужно продолжать все карантинные мероприятия: масочный режим, социальную дистанцию.
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