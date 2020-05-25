+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 32 °С
Алматы: 28 °С
USD 414.46 EUR 451.35
RUB 5.77 CNY 58.12
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Четыре условия для снятия карантина в Алматы назвали в акимате

25 Мая 2020 19:27
Поделиться:
Четыре условия для снятия карантина в Алматы назвали в акимате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель акима Алматы назвал четыре условия, при которых в городе будет снят карантин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я считаю, чтобы полностью завершить все карантинные мероприятия и успокоиться, нужно, чтобы четыре условия были соблюдены. Первое - победить коронавирус, это когда коронавирус умрет внутри человека, то есть человек выздоровеет, последний человек. Второе – это когда коронавирус, к сожалению и такое бывает, умрет вместе с человеком. Третье – это когда он умрет на поверхности. Четвертое – когда изобретут вакцину, все мы с вами с нетерпением этого ждем», - сказал в ходе онлайн-брифинга Ерлан Кожагапанов.

Он отметил, что нужно продолжать все карантинные мероприятия: масочный режим, социальную дистанцию.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Коронавирус,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Малика Мурсалимова
Малика Мурсалимова
954-047
rusred@inform.kz

Архив