27 Июля 2022 14:21

Четыре участника тестирования в магистратуру отправили вместо себя других людей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день тестирование прошли около 20 тыс. претендентов для поступления в магистратуру. Пороговый балл набрали около 50 % поступающих. Средний показатель – 74 балла, что на шесть баллов выше прошлогоднего результата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

Всего на комплексное тестирование было подано более 46 тыс. заявлений, что на 6 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. Между тем, для обучения в магистратуре в этому году выделено более 13 тыс. грантов. В этом году комплексное тестирование для поступления в магистратуру началось 20 июля и продлится до 10 августа 2022 года. Регистрация на КТ проводилась с 10 июня по 15 июля на сайте Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

За первую неделю тестирования за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов до экзамена не были допущены 89 поступающих. За нарушение правил во время тестирования из аудиторий удалены 61 человек, их результаты также аннулированы.

Как и на ЕНТ, допуск к экзаменам проводится по трехуровневой системе прокторинга: посредством идентификации личности Face ID, по удостоверению личности, также проводится идентификация личности на посадочном месте. Благодаря принятым мерам при входе на тестирование были зафиксированы четыре случая подмены лиц. То есть, участники пытались сдать тест, отправив вместо себя постороннего человека. Приняты соответствующие меры.

«Завершилась первая неделя проведения комплексного тестирования в магистратуру. Призываю будущих магистрантов не нарушать правила тестирования и придерживаться принципов академической честности. Благодаря системе идентификации Face ID, мы уже пресекли четыре попытки сдать тестирование за других людей. Кроме того, по итогам постпрокторинга аннулированы результаты троих участников, которые сфотографировали и попытались вынести экзаменационные материалы за пределы аудитории, – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Как отметил директор Национального центра тестирования, информация о подставных лицах передана в компетентные органы.

Правила поступления в магистратуру в этом году остались без изменений. Экзамен состоит из трех блоков: тест по иностранному языку, на определение готовности к обучению, а также по профилю группы образовательных программ. При этом наличие международного сертификата, подтверждающего владение иностранным языком, освобождает от языкового теста.

Предусмотрена возможность онлайн-апелляции, согласно которой в течение 30 минут после завершения тестирования поступающий подать заявление о несогласии с полученными результатами. Апелляция рассматривается в течение пяти дней. Сертификат об успешном тестировании размещается в личном кабинете поступаюшего.

В этом году проходной балл остался прежним: для поступления в магистратуру на научно-педагогическое направление – 75 баллов, на профильное направление – 50 баллов.