27 Июня 2022 11:40

Четыре убийства раскрыли полицейские «по горячим следам» на минувшей неделе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе сотрудники полиции раскрыли четыре убийства «по горячим следам». Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 2948 преступлений, 1864 из них раскрыто в течение суток. Полицейские раскрыли «по горячим следам» четыре убийства, семь умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, один разбой, 37 грабежей и 465 краж чужого имущества», - сообщила на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

Ранее в Кокшетау пытались продать контрабандные сигареты на 20 млн тенге.

Также ранее сотрудники криминальной полиции Костанайской области в Алтынсаринском районе задержали две автомашины марки «Газель», в которых находился похищенный скот.