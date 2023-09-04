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    11:20, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Четыре убийства по горячим следам раскрыли полицейские в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О криминогенной ситуации в стране за прошедшую неделю доложили на брифинге в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 2666 преступлений, 1656 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 4 убийства, 3 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 34 грабежа и 376 краж чужого имущества», - сообщила представитель МВД Шугыла Турлыбек.

    Полиция Астаны также призвала казахстанцев сохранять городское имущество.

    «Вандализм, осквернение зданий, порча имущества - одни из болезненных тем, касающихся облика города. Даже в самой столице, не говоря о других отдаленных регионах, сотрудникам полиции часто приходится сталкиваться с такими фактами. Проявление неконтролируемой агрессии не только нарушает закон и порядок, но и может нанести значительный ущерб или вред окружающим», - сказала Шугыла Турлыбек.

    По её словам, для обеспечения общественного порядка ежедневно на улицах столицы патрулируют свыше 2 500 сотрудников полиции и военнослужащие Национальной гвардии. Совместно с общественными деятелями и волонтерами на постоянной основе проводится акция «Стоп, вандал!».

    Кроме того, в МВД напомнили, что по принципу «нулевой терпимости» за нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание, осквернение зданий и иных сооружений, мест общего пользования и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, предусмотрена административная ответственность - арест до 15 суток.


    Теги:
    Борьба с преступностью МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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