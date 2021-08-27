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Четыре тысячи яиц похитили двое мужчин с птицефабрики в Акмолинской области

27 Августа 2021 12:15
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Четыре тысячи яиц похитили двое мужчин с птицефабрики в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Четыре тысячи яиц умыкнули за одну ночь с птицефабрики два жителя Аршалынского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в дежурную часть Аршалынского РОП поступило заявление от сотрудника одного предприятия. 40-летний местный житель сообщил, что в ночь на 21 августа неизвестные, повредив окно, из помещения цеха похитили 4 тысячи яиц и тепловой генератор. Сумма ущерба составила более 300 тысяч тенге.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции Аршалынского РОП были установлены и задержаны подозреваемые. Ими оказались 33-х и 35-летние жители села района. Часть похищенного злоумышленники успели реализовать, тепловой генератор возвращен владельцу. Отделом дознания Аршалынского РОП по данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.188 УК РК «Кража». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания», - пояснили в ведомстве.

Напомним, что для обеспечения общественного порядка, предупреждения, пресечения преступлений на улицах и в других общественных местах акмолинскими полицейскими проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».



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#Акмолинская область   #МВД РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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