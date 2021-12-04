Четыре тысячи штук психотропных препаратов изъяли из незаконного оборота в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау полицейскими изъято из незаконного оборота четыре тысячи штук психотропных препаратов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С 29 ноября по 3 декабря в ходе профилактического мероприятия «Дәрмек« на территории города атыраускими полицейскими из незаконного оборота изъято более 4000 штук психотропного препарата трамадол и более 200 тропикамида.

Собранные документы направлены в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Атырауской области.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности в ходе мероприятия выявлено пять фактов сбыта наркотиков. К административной ответственности привлечены медицинский работник и фармацевт, допустившие нарушения, связанные с реализацией психотропных средств.

По факту нарушения правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий зарегистрировано пять случаев, по которым нарушители привлекаются к административной ответственности», - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области полковник полиции Камза Умбеткалиев.