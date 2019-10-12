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Четыре тысячи саженцев деревьев посадили  в Атырау

12 Октября 2019 23:20
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Четыре тысячи саженцев деревьев посадили  в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в субботу высадили четыре тысячи саженцев деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В городе было высажено около 4 000 саженцев вяза карагача, клена, ясеня. В осенний период в Атырау будет высажено, не считая данной акции, еще три тысячи саженцев. Помимо этого, более 2,5 тысячи саженцев было высажено весной этого года», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

Напомним, в текущем году проект по озеленению города Атырау реализует ТОО «Каспийдормостострой». На основе ГЧП компания займется озеленением областного центра, уходом за зелеными насаждениями, ремонтом существующего поливочного водопровода, а также строительством новых водопроводных линий общей протяженностью 147 км. Договор с организацией заключен на пять лет. В течение этого времени компания планирует ухаживать за 50 тысячами деревьев, ежегодно высаживать до 338 тысяч цветов, до 3,5 тысяч штук кустарников. Также планируется, что до 2023 года число высаженных деревьев достигнет 25 тысяч, при этом две тысячи из них будут плодовыми.

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Ключевые слова: Атырауская область, Экология,
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Автор:

А. Соколов

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