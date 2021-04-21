Четыре тысячи работников месторождения Тенгиз привились вакциной «Спутник V»
«На сегодняшний день более 4000 работников Тенгиза были привиты I компонентом вакцины «Спутник V». Таким образом, объём выделенной управлением здравоохранения для компании «Тенгизшевройл» вакцины был полностью освоен. По последним официальным данным, среди работников Тенгизского месторождения зарегистрировано 9500 желающих пройти вакцинацию. Вакцинация работников Тенгизского месторождения продолжится по мере поступления очередной партии вакцины в регион», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.
В ведомстве отметили, что вакцинация работников ТШО проходит исключительно на добровольной основе. ТШО продолжает осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства РК, государственными программами и протоколами.