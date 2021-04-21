Четыре тысячи работников месторождения Тенгиз привились вакциной «Спутник V»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области растёт число нефтяников, желающих получить вакцину от коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

«На сегодняшний день более 4000 работников Тенгиза были привиты I компонентом вакцины «Спутник V». Таким образом, объём выделенной управлением здравоохранения для компании «Тенгизшевройл» вакцины был полностью освоен. По последним официальным данным, среди работников Тенгизского месторождения зарегистрировано 9500 желающих пройти вакцинацию.​ Вакцинация работников Тенгизского месторождения продолжится по мере поступления очередной партии вакцины в регион», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

В ведомстве отметили, что вакцинация работников ТШО проходит исключительно на добровольной основе. ТШО продолжает осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства РК, государственными программами и протоколами.​