Четыре тысячи правонарушений зафиксировали видеокамеры в Атырау
«Работа Центра оперативного управления не прерывается ни на секунду. Вся оперативная информация поступает сюда. На территории города Атырау установлено 759 камер видеонаблюдения. С помощью этой системы осуществляется охрана общественного порядка путем выявления и раскрытия уголовных и административных правонарушений. За текущий период 2021 года системы видеонаблюдения позволили выявить 49 преступлений и 4213 административных правонарушений. Среди преступлений это кражи и хулиганство. Кроме того, одним из административных правонарушений, выявляемых камерами видеонаблюдения, является нахождение в состоянии алкогольного опьянения за рулем или в общественных местах, выброс окурков, бытового мусора, невыполнение ограничений карантинного режима», - рассказал начальник Центра оперативного управления Алтынбек Кайрлиев.
По его информации, с начала года камерами видеонаблюдения Центра оперативного управления выявлено и привлечено к административной ответственности 3276 водителей, нарушивших правила дорожного движения, 187 человек, употреблявших или находившихся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, 646 человек - по фактам мелкого хулиганства. Все правонарушители привлечены к административной ответственности.