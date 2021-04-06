Четыре тысячи правонарушений зафиксировали видеокамеры в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские полицейские с помощью видеокамер выявили более 4000 правонарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работа Центра оперативного управления не прерывается ни на секунду. Вся оперативная информация поступает сюда. На территории города Атырау установлено 759 камер видеонаблюдения. С помощью этой системы осуществляется охрана общественного порядка путем выявления и раскрытия уголовных и административных правонарушений. За текущий период 2021 года системы видеонаблюдения позволили выявить 49 преступлений и 4213 административных правонарушений. Среди преступлений это кражи и хулиганство. Кроме того, одним из административных правонарушений, выявляемых камерами видеонаблюдения, является нахождение в состоянии алкогольного опьянения за рулем или в общественных местах, выброс окурков, бытового мусора, невыполнение ограничений карантинного режима», - рассказал начальник Центра оперативного управления Алтынбек Кайрлиев.

По его информации, с начала года камерами видеонаблюдения Центра оперативного управления выявлено и привлечено к административной ответственности 3276 водителей, нарушивших правила дорожного движения, 187 человек, употреблявших или находившихся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, 646 человек - по фактам мелкого хулиганства. Все правонарушители привлечены к административной ответственности.