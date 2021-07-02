Четыре тысячи нарушений ПДД выявлено в Актюбинской области

АКТОБЕ.КАЗИНФРМ - С 23 по 30 июня в целях профилактики дорожно-транспортного травматизма полицейские Актюбинской области провели ОПМ «Безопасная дорога», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

За этот период выявлено около четырех тысяч правонарушений на автодорогах области.

В их числе 45 нетрезвых водителей, 522 факта превышения установленной скорости, 39 фактов выезда на встречную полосу и 79 случаев проезда на запрещающий сигнал светофора.

Кроме того, выявлено 12 водителей, ранее лишенных права управления транспортными средствами.