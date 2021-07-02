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    20:08, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Четыре тысячи нарушений ПДД выявлено в Актюбинской области

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    АКТОБЕ.КАЗИНФРМ - С 23 по 30 июня в целях профилактики дорожно-транспортного травматизма полицейские Актюбинской области провели ОПМ «Безопасная дорога», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    За этот период выявлено около четырех тысяч правонарушений на автодорогах области.

    В их числе 45 нетрезвых водителей, 522 факта превышения установленной скорости, 39 фактов выезда на встречную полосу и 79 случаев проезда на запрещающий сигнал светофора.

    Кроме того, выявлено 12 водителей, ранее лишенных права управления транспортными средствами.


    Теги:
    Дороги Транспорт Правоохранительные органы Актюбинская область
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