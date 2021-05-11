Четыре тысячи лиц без гражданства выявлены в Казахстане с октября 2020 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С октября 2020 года широкомасштабная идентификационная кампания по выявлению лиц без гражданства и их документирование уже помогла выявить 4000 лиц без гражданства в Казахстане, половина из которых уже получила помощь с документацией. Об этом сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министерством внутренних дел, Казахстанским международным бюро по правам человека, Правовым центром женских инициатив «Сана Сезим» и Министерством юстиции при поддержке Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), продолжается широкомасштабная идентификационная кампания по выявлению лиц без гражданства и их документирование.

По словам официального представителя ведомства, с момента запуска в октябре 2020 года кампания уже помогла выявить 4 000 лиц без гражданства в Казахстане, половина из которых уже получила помощь с документацией.

«Казахстан остается приверженным цели искоренения без гражданства с целью обеспечения правовой идентичности для всех людей, проживающих на нашей территории» - отметил Министр внутренних Ерлан Тургумбаев.

Ханс Фридрих Шоддер, Представитель ООН по Центральной Азии в свою очередь подчеркнул, что первые промежуточные результаты кампании в Казахстане впечатляют. За полгода в стране выявлено 4000 лиц без гражданства, а это более половины от выявленных за предыдущие шесть лет. Казахстан демонстрирует, что совместные усилия и тесное сотрудничество между властями и экспертами гражданского общества являются ключевым фактором для искоренения без гражданства.

Напомним, что проблема без гражданства затрагивает миллионы людей во всем мире, часто лишая их доступа к основным правам. COVID-19 усугубил трудности, с которыми сталкиваются лица без гражданства.

Без правовой идентичности многие лица без гражданства не имеют доступа или не охвачены основными услугами в области здравоохранения и социальной защиты.