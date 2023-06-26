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Четыре тысячи казахстанцев совершают хадж в Мекке

Автор:  
Серик Сабеков
26 Июня 2023, 13:20
Четыре тысячи казахстанцев совершают хадж в Мекке Фото: Al Jazeera

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году церемония жертвоприношения на Курбан айт пройдет в офлайн и онлайн форматах. Об этом сообщил советник председателя ДУМК Кенжетай Дуйсенбай на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С Дозволением Всевышнего, в этом году церемония жертвоприношения пройдет в офлайн и онлайн форматах. Духовное управление мусульман Казахстана в целях создания благоприятных условий для жителей города запустил сайт qurban2023.kz для дистанционного проведения обряда жертвоприношения. Призываю всех мусульман проявить активность и принять участие в благотворительной акции «Раббың үшін құрбан шал», - сказал Кенжетай Дуйсенбай.

Представитель ДУМК также отметил, что сегодня мусульмане со всего мира совершают хадж в городе Мекка.

«Мы желаем, чтобы пожелания и молитвы наших 4000 соотечественников, несущих свой долг, были приняты и они благополучно вернулись в страну. Да благословит Аллах нашу страну и землю и примет наши жертвы, пожертвования и все добрые дела, угодные Аллаху, которые мы совершили в дни Курбан-айта. Аминь!», - подчеркнул Кенжетай Дуйсенбай.


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