Четыре тысячи доз российской вакцины «Спутник V» отправят на Тенгиз

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атыраускую область с 1 февраля 2021 года доставлено 37200 доз вакцины «Спутник V». В том числе 5 тысяч доз поступило сегодня. Из них 4 тысячи доз будет направлено для вакцинации сотрудников месторождения Тенгиз, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Из Актюбинского фармацевтического хаба была доставлена очередная партия вакцины «Спутник V». В настоящее время проводится разгрузка и распределение партии по 25 прививочным пунктам. Во все пункты груз будет доставлен в специальных транспортных морозильных камерах при соблюдении необходимого температурного режима. По последней информации, с 1 февраля в Атыраускую область было доставлено 37 200 доз вакцины «Спутник V». Из них I компонентом привиты 16049 человек, II компонент вакцины получили 4068 местных жителей. Для максимального охвата населения управление здравоохранения обдасти намерено открыть дополнительные пункты вакцинации в крупных торговых центрах города Атырау. Из доставленной сегодня партии вакцины 4 тысячи доз будут выделены для вакцинации работников Тенгизского месторождения», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

Вместе с тем, в регионе приступили к работе 2 мобильные бригады, которые выезжают для вакцинации сотрудников крупных предприятий.



