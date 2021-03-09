Четыре тысячи человек работают в опасных условиях в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области статистики провели измерение уровня достойного труда в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным, представленным департаментом Бюро национальной статистики, измерение проводилось в третьем квартале прошлого года. В экономике области были заняты 290,7 тысячи человек, или 70,6% от населения в возрасте 15 лет и старше. Из них 214,8 тысячи – наемные работники, остальные – самостоятельно занятые.

Более половины работников заняты в сфере услуг, треть – в сельском хозяйстве и 12% - в промышленности и строительстве.

Один из показателей достойного труда – условия работы. В безопасных условиях работают 25 606 тысячи человек, более 30 тысяч – в неблагоприятных и четыре тысячи – в опасных условиях труда. Среди неблагоприятных и опасных условий труда лидируют тяжелая напряженная физическая работа, повышенное нервное напряжение, неблагоприятный температурный режим, чрезмерное напряжение зрения, повышенный уровень шума, запыленность и загазованность рабочей зоны, чрезмерная монотонность труда.

Более 40 часов в неделю работали 69 тысяч человек. При этом респонденты отметили, что причинами переработок являются требования работодателя, желание больше заработать и производственная необходимость.

«Более 13 тысяч респондентов, или 4,6% всех занятых заявили, что хотели бы сменить основную работу. Свыше 14% из них назвали причиной низкий уровень оплаты труда. Почти половина хотела бы работать по специальности. Другими причинами, по которым североказахстанцы хотели сменить место работы, являются отсутствие или недостаточность социальной защиты, личные обстоятельства или неудобство добираться до места работы», - проинформировали в департаменте.

Из общего числа работающих почти 14% имеют детей дошкольного возраста. Каждый пятый респондент отметил, что ему сложно совмещать трудовую деятельность и домашние обязанности.