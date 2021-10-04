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    15:45, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Четыре тысячи человек лечатся от коронавируса на дому в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За 3 октября зарегистрировано 429 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 407 случаев с симптомами и 22 без симптомов.

    «Выписаны 29 человек, поступили – 124. Итого в инфекционных стационарах (3 179 коек) физически находится 1 797 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии– 174. На ИВЛ – 34, на неинвазивной ИВЛ – 89, High flow - занято 41 аппарат», - сообщили в УОЗ Алматы.

    На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 4 073 пациента, с симптомами – 3916 с легкой и средней степенью, без симптомов – 157.

    За прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом 678 человек, вторым компонентом – 1290 человек.

    На 3 октября вакцинированы первым компонентом 956 925 человек, вторым компонентом 866 728 человек.

    Из общего количества привитых - лица старше 60 лет составляют 118 416 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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