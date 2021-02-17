Четыре тысячи будущих защитников Отечества поставили на воинский учет в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Приписка граждан Республики Казахстан к призывным участкам и постановка их на воинский учет проходит в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации заместителя начальника департамента по делам обороны Жамбылской области, начальника управления комплектования полковника Хасена Карабаева, с января по март в Жамбылской области местные органы военного управления ведут приписку граждан мужского пола к призывным участкам.

«Всего к призывным участкам должны приписаться 6 530 юношей 2004 года рождения, которым в 2021 году исполняется 17 лет, - рассказал спикер. - На сегодняшний день на воинский учет принято свыше четырех тысяч человек. Приписка граждан к призывным участкам проводится на основании статьи 16 Закона Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих» и «Правил воинского учета военнообязанных и призывников» в Республике Казахстан».

Как пояснил полковник Хасен Карабаев, приписка граждан к призывным участкам - это мероприятия по воинскому учету граждан, которые организуют местные исполнительные органы совместно с органами военного управления.

«Приписка к призывным участкам проводится местными органами военного управления по постоянному или временному проживанию граждан для постановки на воинский учет, определения их количества, категории годности к воинской службе и состояния здоровья, установления общеобразовательного уровня и специальности, выявления уровня их физической подготовки. Также приписка граждан позволяет отобрать кандидатов для обучения военно-техническим специальностям и поступления в военные учебные заведения», - рассказал спикер.

В этой работе принимают участие и другие государственные органы - акимы всех уровней, руководители организаций, в которых работают призывники, органы внутренних дел, органы записи актов гражданского состояния, органы дознания и предварительного следствия, суды, организации социальной защиты населения, здравоохранения.

Для установления степени годности к воинской службе молодые люди проходят медицинскую комиссию. Граждане, признанные медицинской комиссией негодными к воинской службе, на воинский учет не принимаются.

При этом те, кто проходят приписку к призывным участкам, освобождаются от работы или учебы на время, необходимое для этого. Место работы или учебы, занимаемая должность и средняя заработная плата за ними сохраняются, отметил спикер.

«Воинский учет для государства является стратегической и государственно важной задачей для определения наличия призывников в интересах их эффективного использования для обеспечения обороны и безопасности государства. При этом основные задачи воинского учета - это определение количественного и качественного составов имеющихся в Республике Казахстан ресурсов призывников для обеспечения организованного проведения призыва граждан нашей страны на воинскую службу, а также подготовка и накопление военных специалистов из числа призывников для обеспечения комплектования и мобилизационного развертывания Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан», - резюмировал заместитель начальника департамента по делам обороны Жамбылской области, начальник управления комплектования полковник Хасен Карабаев.