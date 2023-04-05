Четыре трупа обнаружили на популярном курорте в Мексике

КАНКУН. КАЗИНФОРМ - Четыре человека найдены мертвыми возле отеля в популярном среди туристов городе Канкуне в Мексике в начале этой недели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Два человека были арестованы за возможную причастность к гибели четырех человек, сообщил генеральный прокурор штата Кинтана-Роо.

Все погибшие — мексиканцы. Секретарь общественной безопасности муниципалитета, где расположен Канкун, Хосе Пабло Матей Крус подтвердил данный факт.

Он заявил, что подозреваемые якобы занимаются сбытом и распространением наркотиков, добавив, что арестовать их помогли кадры с местных камер видеонаблюдения и совместная работа местных властей.

Ранее в понедельник местная прокуратура подтвердила, что три человека были найдены мертвыми, и было начато расследование. Позже сообщили, что обнаружено четвертое тело.

Поло Гальегос, турист, который находился в этом районе во время стрельбы, рассказал CNN, что слышал выстрелы в спортзале около 10 часов утра по местному времени.

«Мы услышали выстрелы, нас всех спрятали в кабинете и держали там до тех пор, пока не обезопасили территорию», — сказал он.

Ситуация с безопасностью в Канкуне в последние годы ухудшилась. По сообщению Reuters, в 2021 году правительство Мексики заявило, что Национальная гвардия будет постоянно развернута в Канкуне и его окрестностях после роста насилия, связанного с организованной преступностью.

В прибрежной зоне Карибского моря произошел ряд инцидентов с применением насилия. По сообщению CNN en Español, в начале 2022 года два человека погибли в результате выстрелов в отеле в Плайя-дель-Кармен.

В конце 2021 года сообщалось о стрельбе в туристических районах Пуэрто-Морелос и Канкун.

Путешественникам советуют проявлять повышенную осторожность из-за преступности и избегать местных районов, где происходят незаконные действия, а также незамедлительно покидать потенциально опасные места.