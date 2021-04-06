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Четыре транспортные развязки появятся в Шымкенте

Автор:  
Махаббат Сыздыкова
6 Апреля 2021, 17:30
Четыре транспортные развязки появятся в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях недопущения пробок на дорогах Шымкента планируется строительство четырех развязок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный аккаунт акимата города в сети Facebook.

По информации пресс-службы акимата, на сегодняшний день ведется строительство двух транспортных развязок: на пересечении улиц Рыскулова и проспекта Кунаева, а также на пересечении проспектов Байдибек би-Аргынбекова-Назарбекова-Назарбаева. Общая стоимость данных проектов составляет 28,7 млрд тенге.

В этом году, после завершения строительства развязки на пересечении улицы Рыскулова и проспекта Кунаева, интенсивность движения увеличится с 15 тысяч транспортных средств в сутки до 45 тысяч транспортных средств в сутки.

А, по транспортной развязке на пересечении проспектов Байдибек би-Тулеметова и двух развязок на пересечении улиц Жибек жолы и Сайрама на сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация, отметили в пресс-службе.


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