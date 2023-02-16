Четыре спуска лавин произвели в горах Восточного Казахстана
16 Февраля 2023, 17:44
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели ДЧС ВКО провели мероприятия по профилактическому спуску лавин на дорогах Усть-Каменогорск - Алтай, Усть-Каменогорск - Таргын - Самарское, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
В результате 4-х проведенных взрывов было спущено 5050 кубометров снежной массы.
Всего в Восточном Казахстане 497 лавиносборов, из них 325 очагов представляют угрозу.
Всего с начала зимнего периода проведено 64 взрыва, спущено 256 110 кубометров снега.
Фото: t.me/qr_tjm
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