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Четыре спуска лавин произвели в горах Восточного Казахстана

16 Февраля 2023, 17:44
Четыре спуска лавин произвели в горах Восточного Казахстана

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели ДЧС ВКО провели мероприятия по профилактическому спуску лавин на дорогах Усть-Каменогорск - Алтай, Усть-Каменогорск - Таргын - Самарское, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В результате 4-х проведенных взрывов было спущено 5050 кубометров снежной массы.

Всего в Восточном Казахстане 497 лавиносборов, из них 325 очагов представляют угрозу.

Всего с начала зимнего периода проведено 64 взрыва, спущено 256 110 кубометров снега.

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Фото: t.me/qr_tjm


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