Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Восточно-Казахстанская область

Четыре спуска лавин произвели на автодороге «Усть-Каменогорск – Алтай»

18 Января 2023, 17:17
Четыре спуска лавин произвели на автодороге «Усть-Каменогорск – Алтай»

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане есть более 325 лавиноопасных участков, которые представляют потенциальную опасность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям области.

Специалисты ВК филиала «Казселезащита» борются с собравшейся снежной массой на склонах гор с помощью профилактических спусков.

На автодороге «Усть-Каменогорск – Алтай», где находится один из самых сложных по рельефу участков, а ветровые надувы образуют снежные «козырьки», специалисты ВК филиала и спасатели ДЧС ВКО произвели 4 взрыва и спустили 11660 куб.м. снега.

«Производится анализ структуры снежного покрова и его подвижки. Затем принимается решение спускать лавину», – поясняет руководитель ВК филиала «Казселезащита» Омар Дузгумбаев.

Спасатели говорят, что даже небольшой объем снега в пять-семь кубических метров в виде лавины может нанести вред человеку. Поэтому туристам и проезжающим через опасные участки автодорог водителям рекомендуют заблаговременно изучать прогноз погоды.
Если человек попал в снежную лавину, то необходимо понять, в вертикальном или горизонтальном положении он оказался. Это нужно для того, чтобы попытаться выбраться самому.

«Первым делом нужно сплюнуть. Куда потечет слюна, там и низ, а значит, раскапываться нужно в противоположную сторону. Снег нужно подкапывать под себя. Выбравшись на поверхность, нужно определить свое местонахождение и возможность добраться до ближайшего пункта. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112», – говорят спасатели ДЧС ВКО.

Ранее пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщила о закрытии движения на участке автодороги республиканского значения «Усть-Каменогорск – Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи (6-166 км село Ушановское - город Алтай) из-за вероятного схода лавин.



Фото: ДЧС ВКО
Новости по теме
Движение для всех видов транспорта из-за опасности схода лавин закрыто на автодороге в ВКО
Из-за угрозы схода лавин закрыто движение на трассе в Восточно-Казахстанской области
Почти 24 тысячи кубометров снега спустили в горах в ВКО
Теги:
Читайте также
Сабит Оспанов назначен акимом Абайского района Карагандинской области
Сотрудники Центра медицины и катастроф оказали помощь более 4 тысячам пострадавших
Спасатели столицы будут дежурить в местах крещенского купания на реке Есиль
52,4 млрд тенге выделят на реализацию проекта «Ауыл аманаты» в Казахстане
Прорубь для крещенских купаний определили в Костанае
Места для крещенского купания определили в Таразе
Казахстанские хоккеисты успешно выступили на турнире в Казани
Места для крещенских купаний определили в Акмолинской области
Новости партнеров
Популярное
1 Сильные магнитные бури ожидаются до конца января 2023 года
2 Места для крещенских купаний определили в Акмолинской области
3 Составы окружных избирательных комиссий утвердили в Карагандинской области
4 Места проведения крещенских купаний определили в Алматинской области
5 Два землетрясения за день произошло в Казахстане

Лента новостей