Четыре случая менингококковой инфекции выявили в ЗКО за год
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области за прошлый год зарегистрировано четыре случая менингококковой инфекции, с показателем заболеваемости 0,60 на 100 тысяч населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.
Все случаи зарегистрированы среди детей до 14 лет.
В комитете напомнили, что менингококковая инфекция наиболее распространена среди детей, часто она поражает детей на первом году жизни.
Источником инфекции является больной человек. Инфекция распространяется воздушно-капельным путем и проникает в организм через слизистую носа, полости рта и глотки. Инкубационный период составляет в среднем 4 дня, но может и меняться от 2 до 10 дней.
На первом этапе заболевания все признаки имеют сглаженный характер, поэтому многие часто принимают начало воспаления оболочки мозга за простуду или ОРВИ. Основными симптомами являются:
Головная боль. Сначала она может быть выражена как головокружение, легкое недомогание, со временем приобретает постоянный характер, граничащий с мигренью.
Отсутствие аппетита. Вместе с этим возникает постоянное желание пить из-за сухости в горле.
У маленьких пациентов появляется диарея.
Общая слабость, ломота в теле.
Резкая реакция на свет, громкие звуки и прикосновения.
Повышение температуры.
При появлении первых симптомов катаральными явлениями (головная боль, повышение температуры тела, покраснение горла, слабость) нужно обращаться к врачу;
- ограничить посещение мест массового скопления людей (культурно-массовые мероприятия, игровые площадки в торгово-развлекательных центрах);
- исключить контакты с больными, использовать маски;
- соблюдать личную гигиену, тщательно мыть руки;
- своевременно лечить острые и хронические инфекционные заболевания ЛОР органов, способных стать причиной развития менингита;
- закаливать организм и заниматься спортом.