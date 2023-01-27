Четыре случая менингококковой инфекции выявили в ЗКО за год

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области за прошлый год зарегистрировано четыре случая менингококковой инфекции, с показателем заболеваемости 0,60 на 100 тысяч населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

Все случаи зарегистрированы среди детей до 14 лет.

В комитете напомнили, что менингококковая инфекция наиболее распространена среди детей, часто она поражает детей на первом году жизни.

Источником инфекции является больной человек. Инфекция распространяется воздушно-капельным путем и проникает в организм через слизистую носа, полости рта и глотки. Инкубационный период составляет в среднем 4 дня, но может и меняться от 2 до 10 дней.

На первом этапе заболевания все признаки имеют сглаженный характер, поэтому многие часто принимают начало воспаления оболочки мозга за простуду или ОРВИ. Основными симптомами являются:

Головная боль. Сначала она может быть выражена как головокружение, легкое недомогание, со временем приобретает постоянный характер, граничащий с мигренью.

Отсутствие аппетита. Вместе с этим возникает постоянное желание пить из-за сухости в горле.

У маленьких пациентов появляется диарея.

Общая слабость, ломота в теле.

Резкая реакция на свет, громкие звуки и прикосновения.

Повышение температуры.

При появлении первых симптомов катаральными явлениями (головная боль, повышение температуры тела, покраснение горла, слабость) нужно обращаться к врачу;

- ограничить посещение мест массового скопления людей (культурно-массовые мероприятия, игровые площадки в торгово-развлекательных центрах);

- исключить контакты с больными, использовать маски;

- соблюдать личную гигиену, тщательно мыть руки;

- своевременно лечить острые и хронические инфекционные заболевания ЛОР органов, способных стать причиной развития менингита;

- закаливать организм и заниматься спортом.