Четыре схрона с оружием обнаружены при раскрытии наркопреступлений на юге Казахстана

17 Января 2023, 11:42

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Четыре схрона с оружием обнаружены при раскрытии наркопреступлений в Жамбылской и Жетысуской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в селе Толе би, в заброшенном здании, обнаружен схрон с целым арсеналом оружия. Полицейскими изъято полуавтоматическое гладкоствольное ружье Mossberg, два гладкоствольного ружья ИЖ-16, два обреза двуствольного ружья ТОЗ-16, четырехствольный пистолет ПБ-4 Оса, газовый пистолет Револьвер Reg agent, пистолет ПМ, светозвуковые гранаты и патроны. Обнаруженный пистолет Макарова был похищен со склада департамента полиции во время январских событий.

По информации заместителя начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжана Амирханова, с начала года это уже четвертый схрон оружия, обнаруженный наркоборцами.

Буквально на днях в Таразе на территории мавзолея Тектурмас и в подвале недостроенного дома на улице Ниеткалиева обнаружены два схрона с газо-травматическими пистолетами, пистолетом «ПМ», нарезным карабином Benelli САТ 13299, обрезом двуствольного охотничьего ружья, светошумовыми и газовыми гранатами, патронами.

Некоторое из изъятого оружия числится похищенным со складов двух департаментов полиции и оружейного магазина в Алматы.

В Талдыкоргане в ходе обыска в квартире наркосбытчика, в газовой духовке, был обнаружен пакет с наркотиками, осколочная граната и патроны. По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводятся судебно-баллистические экспертизы.

В ведомстве напомнили, что добровольная сдача оружия и боеприпасов, а также сообщение сведений о местонахождении оружия не преследуется законом, при непричастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется.

Фото: polisia.kz











