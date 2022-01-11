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Четыре рыбака были спасены в Акмолинской области

11 Января 2022 22:50
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Четыре рыбака были спасены в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Четырех рыбаков, застрявших в снежном перемете, спасли в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, четверо друзей приехали на Карабулакскую плотину рыбачить.

«К вечеру погода стала портиться. Было очень ветрено, и начался буран. Когда рыбаки стали собираться домой, их машина застряла в снежном перемете. Отчаявшись, они стали звонить на пульт «112» с просьбой о помощи», - поделились в ведомстве.

К месту вызова незамедлительно выехала дежурная смена СПЧ-3 города Степногорска. Спасатели степногорского гарнизона эвакуировали четырех мужчин из автомобиля, застрявшего в снежном перемете.


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#Карагандинская область   #Происшествия   #МЧС  
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Автор:

Оксана Матасова

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