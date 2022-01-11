Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:50
-
-
Четыре рыбака были спасены в Акмолинской области
11 Января 2022 22:50
Поделиться:
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Четырех рыбаков, застрявших в снежном перемете, спасли в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по теме43 человека арестованы за нарушение режима ЧП в Карагандинской области С военнослужащими и полицейскими Карагандинской области встретился Женис Касымбек 447 нарушений режима ЧП выявлено в Карагандинской области
Как рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, четверо друзей приехали на Карабулакскую плотину рыбачить.
«К вечеру погода стала портиться. Было очень ветрено, и начался буран. Когда рыбаки стали собираться домой, их машина застряла в снежном перемете. Отчаявшись, они стали звонить на пульт «112» с просьбой о помощи», - поделились в ведомстве.
К месту вызова незамедлительно выехала дежурная смена СПЧ-3 города Степногорска. Спасатели степногорского гарнизона эвакуировали четырех мужчин из автомобиля, застрявшего в снежном перемете.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора
3 Благодаря Елбасы в стране появилась прослойка людей богатых даже по международным меркам – Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора
Благодаря Елбасы в стране появилась прослойка людей богатых даже по международным меркам – Касым-Жомарт Токаев
Оставить комментарий
Читайте также
- «Заминировать» торговый дом и квартиру пытались в Кокшетау
- Пожарные, подвергаясь побоям и погромам техники, спасали людей из горящего здания в Алматы
- Автомобиль без номеров и с оружием задержали в Жамбылской области
- Три двойни в один день родились в Караганде
- Карагандинцы раздали бойцам на блокпосту горячее питание
- Было больно, но страна сдала экзамен – председатель филиала «Жас Отан»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн