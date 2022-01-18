+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 4 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Четыре ружья изъяли у жителя Карагандинской области

18 Января 2022 16:30
Поделиться:
Четыре ружья изъяли у жителя Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Четыре ружья изъяли полицейские у сельчанина в Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
96 человек, участвовавших в беспорядках, выявили в Кызылординской области
Полиция Алматы показала искореженный автопарк Водитель авто ездил с подложными номерами в Туркестанской области Более сотни надписей рекламы наркотиков уничтожили в Костанае

Сотрудники отдела полиции Улытауского района Карагандинской области проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Они получили информацию, что у жителя одного из населенных пунктов находится незарегистрированное оружие. Во время осмотра частного дома 46-летнего подозреваемого полицейские изъяли целый арсенал – четыре одноствольных ружья.

Обнаруженное оружие направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье 287 «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия«. Ведется расследование.

Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
96 человек, участвовавших в беспорядках, выявили в Кызылординской области
Полиция Алматы показала искореженный автопарк
Водитель авто ездил с подложными номерами в Туркестанской области
Более сотни надписей рекламы наркотиков уничтожили в Костанае
Популярное
1 Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших
2 Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться
3 Резервист назначен акимом района в Костанайской области
4 Сколько человек осудили за участие в январских митингах в Атырау
5 Премии в размере 150 тысяч тенге получили сотрудники МВД за обеспечение правопорядка в период ЧП
6 Какие районы больше всего пострадали в ходе беспорядков в Алматы
Читайте также
В Нур-Султане подросток продал чужой автомобиль
Служебную собаку похитили во время беспорядков в Алматы
Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших
Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться
Резервист назначен акимом района в Костанайской области
Сколько человек осудили за участие в январских митингах в Атырау
Премии в размере 150 тысяч тенге получили сотрудники МВД за обеспечение правопорядка в период ЧП
Какие районы больше всего пострадали в ходе беспорядков в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив