Четыре ружья изъяли у жителя Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Четыре ружья изъяли полицейские у сельчанина в Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники отдела полиции Улытауского района Карагандинской области проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Они получили информацию, что у жителя одного из населенных пунктов находится незарегистрированное оружие. Во время осмотра частного дома 46-летнего подозреваемого полицейские изъяли целый арсенал – четыре одноствольных ружья.

Обнаруженное оружие направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье 287 «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия«. Ведется расследование.