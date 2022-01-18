Новости
Четыре ружья изъяли у жителя Карагандинской области
18 Января 2022 16:30
Поделиться:
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Четыре ружья изъяли полицейские у сельчанина в Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Новости по темеПолиция Алматы показала искореженный автопарк Водитель авто ездил с подложными номерами в Туркестанской области Более сотни надписей рекламы наркотиков уничтожили в Костанае
Сотрудники отдела полиции Улытауского района Карагандинской области проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Они получили информацию, что у жителя одного из населенных пунктов находится незарегистрированное оружие. Во время осмотра частного дома 46-летнего подозреваемого полицейские изъяли целый арсенал – четыре одноствольных ружья.
Обнаруженное оружие направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье 287 «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия«. Ведется расследование.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Карагандинский фармацевтический комплекс отгрузил на склады «СК-Фармации» 150 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»
- 96 человек, участвовавших в беспорядках, выявили в Кызылординской области
- В Караганде родным погибших солдат Нацгвардии вручили награды и по 7 млн тенге
- Судами рассмотрено свыше 8 тысяч дел, связанных с январскими событиями – Генпрокуратура
- В Нур-Султане подросток продал чужой автомобиль
- Служебную собаку похитили во время беспорядков в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047