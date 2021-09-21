Четыре роженицы умерли от коронавируса в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе умерли от коронавирусной инфекции четыре роженицы. У троих дети выжили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Актобе занятость инфекционных коек составляет 43%, а занятость реанимационных коек –40%. Более 1700 коек в резерве.

«Сейчас в больнице из 800 больных 88 лежат в реанимационном отделении. С начала года умер 521 человек. Из них 353 - от коронавируса, остальные - от пневмонии», - сказала заместитель руководителя областного управления здравоохранения Айгуль Куштаева.

С начала года в области умерли от коронавирусной инфекции четыре беременные женщины.

«К сожалению, четыре женщины в возрасте 26-38 лет умерли. У них была беременность 34-36 недель. Выживших троих детей сейчас воспитывают родственники. Один ребенок умер. У женщин было хроническое течение болезни, и спасти их жизни не удалось. У них были ожирение, хронический холецистит, пиелонефрит», – сказала Айгуль Куштаева.