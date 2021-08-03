Четыре региона остаются в темно-красной зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В зоне критического риска остаются четыре региона. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно матрице оценки нагрузки на стационары в темно-красной зоне – зоне критического риска – находятся четыре региона; это города Алматы, Шымкент, Атырауская и Карагандинская области, у которых показатель недельной занятости коек составляет от 200 и выше на 100 тысяч населения», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

«Со 2 августа в регионах приняты ограничительные меры с учетом баланса деловой активности и стабилизации эпидемиологической ситуации и в рамках реализации», - добавил министр.

Ранее А. Цой доложил о текущей эпидемиологической ситуации в Казахстане. По его словам, Республика Казахстан с 26 июля находится в красной зоне. За исключением Туркестанской области все регионы находятся в красной зоне. На 3 августа текущего года занятость инфекционных коек по республике составила 56%, реанимационных коек 44%.



