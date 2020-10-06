Четыре радиолокационные станции поступят на вооружение казахстанской армии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре новые радиолокационные станции отечественного производства «Нур» поступят на вооружение казахстанской армии. Уже в ближайшее время эти радиолокационные станции будут поставлены на круглосуточное дежурство по разведке и контролю воздушного пространства в различных регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Результаты подготовки Вооруженных Сил к зиме и ход боевой учебы были рассмотрены на очередном аппаратном совещании в оборонном ведомстве.

Руководству продолжающегося в Алматинской области комплексного миротворческого учения, которое в Казахстане проводится впервые, даны указания дополнительно изучить и практически отработать с обучаемым личным составом вопросы применения миротворческих сил в условиях активизации террористических и криминальных элементов. Все действия обучаемых должны выполняться в соответствии с нормами Международного гуманитарного права и Устава ООН.

Командование войсками противовоздушной обороны сориентировано на своевременный прием и ввод в строй четырех новых радиолокационных станций «Нур». Данная военная техника произведена на казахстанском предприятии «Гранит-Талес Электроникс», входящем в состав АО «НК «Казахстан инжиниринг». РЛС «Нур» принята на вооружение казахстанской армии в 2019 году, и по результатам эксплуатации уже получила положительные отзывы специалистов войск противовоздушной обороны. Уже в ближайшее время эти радиолокационные станции будут поставлены на круглосуточное дежурство по разведке и контролю воздушного пространства в различных регионах страны.

Командиры также доложили о запуске отопления в ряде военных городков. Несмотря на отдельные трудности, все вопросы по подготовке котельных к зиме и поставке топлива решены своевременно. В Акмолинском, Аягозском, Карагандинском, Семейском, Усть-Каменогорском и Щучинском гарнизонах в казармы и жилые дома уже дали тепло. Тепловое оборудование и коммуникации в остальных гарнизонах также полностью готовы к эксплуатации.

Итоговая проверка войск, начавшаяся на этой неделе, должна охватить 100% личного состава. Главнокомандующим видами Вооруженных Сил, командующим войсками региональных командований, родами войск поставлены задачи по организации объективной работы комиссий по приему зачетов и нормативов у военнослужащих.

Несмотря на ограничительные меры, связанные с мировой пандемией коронавируса, мероприятия боевой учебы в текущем году выполнены в полном объеме. С начала года проведено более 200 тактических учений и свыше 20 000 боевых стрельб.

Как положительный пример приведена механизированная бригада, дислоцированная в Восточно-Казахстанской области. Накануне она была внезапно поднята по тревоге, выполнила все поставленные учебно-боевые задачи, продемонстрировала высокую слаженность, а также качественное состояние вооружения и военной техники.

Отдельно были затронуты вопросы социального характера. С 2019 года военнослужащие частей постоянной боевой готовности обеспечиваются горячими обедами за счет государства. При этом в некоторых частях помещения для приема пищи не оборудованы надлежащим образом. Министр обороны поручил в ближайшее время провести работу по возведению модульных столовых из легковозводимых конструкций. Кроме того, дано указание при строительстве объектов военной жизнедеятельности в обязательном порядке предусматривать оборудование подсобных помещений, элементов логистики – подъездных путей, складских площадей, а также обеспечение необходимой мебелью.