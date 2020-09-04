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Четыре природных пожара ликвидированы за сутки в Казахстане

4 Сентября 2020 22:37
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Четыре природных пожара ликвидированы за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За минувшие сутки пожарные ликвидировали четыре природных пожара. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комиет по ЧС МВД РК.

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3 сентября около 12:00 часов в 25 км от села Биржан Зайсанского района Восточно-Казахстанской области произошло возгорание сухой травы на площади 20 га. В результате пожара уничтожено 150 тонн скошенного сена.

Принятыми мерами горение ликвидировано в 22:56 часов. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем ( курение ). В тушении огня были задействованы 6 человек личного состава и 1 единица техники ДЧС области, 20 работников и 2 единицы техники МИО, 15 работников и 3 единицы техники лесхоза.

В Западно-Казахстанской области произошло два степных пожара в Таскалинском и Теректинском районах. Возгорания сухой травы произошли в 6 км от поселка Косшы Таскалинского района на площади 210 га и в 7 км от поселка Долинный Теректинского района на площади 150 га. Оба пожара были ликвидированы силами ДЧС и добровольного противопожарного формирования. Жертв и пострадавших нет.

В Щербактинском районе Павлодарской области на территории ГУ Государственный лесной природный резерват «Ертіс орманы» произошло возгорание сосен на площади 15,4 га. Пожар тушили более 6 часов и локализовали его в 19:50 часов. Жертв и пострадавших нет. В тушении были задействованы силы и средства ДЧС, ГУ ГЛПР «Ертіс орманы» и МИО в количестве 52 человек и 17 единиц техники.

Комитет по чрезвычайным ситуациям призывает граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах.

«Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костёр, горящая спичка, тлеющий пыж после выстрела, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, преломляющая лучи солнечного света, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды ( молнии )», - напомнили в Комитете по ЧС МВД РК.


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#Восточно-Казахстанская область   #Западно-Казахстанская область   #Павлодарская область   #Происшествия  
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