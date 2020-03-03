Четыре преступные группы незаконно обналичивали средства в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель второго следственного управления Департамента экономических расследований по Нур-Султану Олжас Сулейменов рассказал о случаях незаконного обналичивания средств в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году в результате оперативно-розыскных мероприятий были изобличены четыре преступные группы, которые на территории города Нур-Султан занимались обналичиванием денежных средств. Из оборота порядка 30 различных организаций изъяты печати. Ущерб государству составил 2 миллиарда тенге. Также в ходе обысков были изъяты документы, печати, флэшкарты и другие носители о преступной деятельности», - сообщил Олжас Сулейменов на пресс-конференции в СЦК.

Он напомнил, что основными задачами ДЭР является снижение объёмов теневой экономики, защита предпринимательства от недобросовестной конкуренции, защита жизни и здоровья населения от незаконного игорного бизнеса и алкогольной продукции, а также пресечение фактов хищения бюджетных средств, выделенных на строительство дорог, больниц, школ и других социальных объектов.

Кроме того, спикер рассказал о работе по пресечению незаконной деятельности азартных заведений.

«В прошлом годы было выявлено 25 азартных заведений. Из оборота выведено более 100 игровых аппаратов. По решению суда лица привлечены к ответственности. Данные аппараты уничтожены. В этом же году таких аппаратов изъято более 10. Также изъяты терминалы и другие носители», - заключил он.