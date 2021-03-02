НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще четыре представителя Президентского молодежного кадрового резерва назначены на руководящие должности – Алибек Куантыров вице-министром национальной экономики, Ернат Мухамадиев руководителем аппарата Министерства культуры и спорта, Абзал Бейсенбекұлы руководителем аппарата Министерства финансов, а также Кайрат Раимкулов руководителем аппарата акима Актюбинской области.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале помощник Президента РК Ерлан Карин.

Всего с начала формирования Президентского молодежного кадрового резерва трудоустроено 176 резервистов. Среди них 14 политических служащих, представители корпуса «А» - 4, корпуса «Б» - 87.

Также 36 резервистов назначены на должности внештатных советников руководителей различных государственных органов и включены в составы консультативно-совещательных органов.