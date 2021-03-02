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    19:05, 01 Март 2021 | GMT +6

    Четыре представителя Президентского молодежного кадрового резерва назначены на руководящие должности

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще четыре представителя Президентского молодежного кадрового резерва назначены на руководящие должности – Алибек Куантыров вице-министром национальной экономики, Ернат Мухамадиев руководителем аппарата Министерства культуры и спорта, Абзал Бейсенбекұлы руководителем аппарата Министерства финансов, а также Кайрат Раимкулов руководителем аппарата акима Актюбинской области.

    Об этом сообщил на своем Telegram-канале помощник Президента РК Ерлан Карин.

    Всего с начала формирования Президентского молодежного кадрового резерва трудоустроено 176 резервистов. Среди них 14 политических служащих, представители корпуса «А» - 4, корпуса «Б» - 87.

    Также 36 резервистов назначены на должности внештатных советников руководителей различных государственных органов и включены в составы консультативно-совещательных органов.


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