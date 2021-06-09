Четыре пожара произошло за сутки в ВКО
В 15 часов 39 минут в Уланском районе селе Сагыр по улице Абылай-хана во дворе жилого частного дома в помещении бани горели деревянные конструкции кровли, потолочного перекрытия, стен. Спасатели прибыв на место происшествия, оперативно ликвидировали огонь на площади на площади 12 кв.м. Причиной послужило несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
В этот же день в 18 часов 58 минут в городе Шемонаихе по улице Дружбы в жилом частном доме горели деревянные конструкции кровли. Огнеборцы справились с огнем на площади 61 кв.м., а также с горящими конструкциями хозпостроек на площади 20 кв.м.
Как оказалось, огонь распространился из-за горящего пуха по причине неосторожного обращения с огнем.
В городе Семее за сутки произошло сразу два пожара: по улице Засядко во дворе пятиэтажного дома горел автомобиль марки «Тойота Камри» 2001 года выпуска. Спасатели ликвидировали загорание деталей салона, панели приборов на площади 4 кв.м. Причина автопожара - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности. В Кирпичном горели деревянные конструкции крыши жилого дома на площади 100 кв.м, а также дрова 2 куб.м. Огнеборцы справились с пламенем и не допустили его распространения. Неосторожное обращение с огнем привело к причине случившегося.