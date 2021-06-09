УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Четыре пожара произошло за сутки в ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

В 15 часов 39 минут в Уланском районе селе​ Сагыр​ по улице​ Абылай-хана во дворе жилого частного дома в помещении бани горели деревянные конструкции кровли, потолочного перекрытия, стен. Спасатели прибыв на место происшествия, оперативно ликвидировали огонь на площади​ на площади 12 кв.м. Причиной послужило несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

В этот же день в 18 часов 58 минут в городе​ Шемонаихе по улице​ Дружбы в жилом частном доме горели деревянные конструкции кровли. Огнеборцы справились с огнем на площади 61 кв.м., а также с горящими конструкциями​ хозпостроек на площади 20 кв.м.

Как оказалось, огонь распространился из-за горящего​ пуха по причине неосторожного обращения​ с огнем.​ ​

В городе Семее за сутки произошло сразу два пожара: по улице​ Засядко во дворе пятиэтажного дома горел автомобиль марки​ «Тойота Камри» 2001 года выпуска. Спасатели ликвидировали загорание деталей салона, панели приборов на площади 4 кв.м. Причина автопожара - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности. В Кирпичном горели деревянные конструкции крыши жилого дома на площади 100 кв.м, а также дрова 2 куб.м. Огнеборцы справились с пламенем и не допустили его распространения. Неосторожное обращение с огнем привело к причине случившегося.



