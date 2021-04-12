Четыре попытки передачи наркотиков в колонии пресекли в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники ДУИС по Карагандинской области пресекли четыре факта передачи запрещенных веществ, на территорию учреждений, за пять дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, в учреждении средней безопасности АК-159/18, при выдаче бандероли 47-летнему осужденному, внутри рассыпного чая в целлофановом пакете обнаружены крупинки неизвестного вещества зеленного цвета со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы по исследованию наркотических и психотропных веществ, обнаруженное вещество является «гашиш» весом 2,10 грамма.

В учреждении АК-159/18, при выдаче бандероли 23-летнему осужденному в каше быстрого приготовления обнаружены крупинки белого вещества.

«При обходе контрольно-следовой полосы на территории следственного изолятора города Караганды, контролером учреждения АК-159/1 обнаружен полимерный пакет черного цвета обмотанный скотчем, в котором находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета, таблетки белого цвета в количестве 48 штук, а также два сотовых телефона марки «Huawei» и «Irbis», - сообщили в пресс-службе ДУИС по Карагандинской области.

В учреждении смешанной безопасности АК-159/25, при выдаче бандероли 30-летнему осужденному, обнаружено вещество зелёного цвета, смешанное с рассыпным чаем.

По трем фактам назначены экспертизы, после которых будет принято процессуальное решение, по подтвержденному факту начато досудебное расследование.