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    05:07, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Четыре попытки передачи наркотиков в колонии пресекли в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники ДУИС по Карагандинской области пресекли четыре факта передачи запрещенных веществ, на территорию учреждений, за пять дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Так, в учреждении средней безопасности АК-159/18, при выдаче бандероли 47-летнему осужденному, внутри рассыпного чая в целлофановом пакете обнаружены крупинки неизвестного вещества зеленного цвета со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы по исследованию наркотических и психотропных веществ, обнаруженное вещество является «гашиш» весом 2,10 грамма.

    В учреждении АК-159/18, при выдаче бандероли 23-летнему осужденному в каше быстрого приготовления обнаружены крупинки белого вещества.

    «При обходе контрольно-следовой полосы на территории следственного изолятора города Караганды, контролером учреждения АК-159/1 обнаружен полимерный пакет черного цвета обмотанный скотчем, в котором находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета, таблетки белого цвета в количестве 48 штук, а также два сотовых телефона марки «Huawei» и «Irbis», - сообщили в пресс-службе ДУИС по Карагандинской области.

    В учреждении смешанной безопасности АК-159/25, при выдаче бандероли 30-летнему осужденному, обнаружено вещество зелёного цвета, смешанное с рассыпным чаем.

    По трем фактам назначены экспертизы, после которых будет принято процессуальное решение, по подтвержденному факту начато досудебное расследование.


    Теги:
    МВД РК Пенитенциарная система Закон и право Карагандинская область
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