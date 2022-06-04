4 Июня 2022 14:35

Четыре пляжа откроют на реке Урал в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау, где с 15 июня открывается купальный сезон, к этому времени будут подготовлены 4 пляжа на реке Урал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году в Атырау откроют четыре пляжа на реке Урал. Это пляж в районе ФОКа «Атырау», пляж «Парк Атырау» по улице Мечникова, пляж в Жилгородке «Малибу»), пляж в Жилгородке «LUCH». Также рассматривается возможность открытия коммунальных пляжей в относящихся к городу сельских округах.

«На территории города Атырау с 15 июня официально открывается купальный сезон. Максимум внимания будет уделено безопасности людей. В целях дополнительного информирования жителей города в мобильном приложении 2gis установлены запрещенные для купания зоны. Также в местах скопления людей через экраны и звуковые рубки будет происходить информирование людей о правилах безопасности на воде. До начала купального сезона будет установлены 125 знаков на опасных участках в черте города. В целях предотвращения несчастных случаев, управление чрезвычайных ситуаций города Атырау и сотрудники местной полиции ежедневно, два раза в день, проводят рейдовые мероприятия», - сообщил начальник управления чрезвычайных ситуаций города Атырау Габит Бабаев.