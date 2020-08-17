Четыре пистолета и 133 патрона изъяли у преступников в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК изъяли у преступников четыре пистолета и 133 патрона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ.

В ходе расследования уголовного дела в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур, установлены факты незаконного приобретения и хранения оружия и боеприпасов. Изъято четыре пистолета и боеприпасы в количестве 133 патронов.

По фактам начато досудебное расследование по ч.2 ст.287 УК РК ( незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов).