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Четыре пистолета и 133 патрона изъяли у преступников в Караганде

Редактор:  
Гульмира Байзакова
17 Августа 2020, 11:45
Четыре пистолета и 133 патрона изъяли у преступников в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК изъяли у преступников четыре пистолета и 133 патрона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ.

В ходе расследования уголовного дела в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур, установлены факты незаконного приобретения и хранения оружия и боеприпасов. Изъято четыре пистолета и боеприпасы в количестве 133 патронов.

По фактам начато досудебное расследование по ч.2 ст.287 УК РК ( незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов).


Карагандинская область   Минфин РК  
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