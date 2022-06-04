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Четыре пешехода погибли под колесами автомобилей в СКО с начала года
4 Июня 2022 04:32

Четыре пешехода погибли под колесами автомобилей в СКО с начала года

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли четыре человека и 27 получили ранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в последних числах мая под колесами «Lexus 470» оказалась 11-летняя девочка, которая переходила через пешеходный переход в райцентре Бесколь. Ребенка госпитализировали в детскую областную больницу.

На следующий день в Петропавловске сразу двух человек, которые переходили дорогу по «зебре», сбил легковой автомобиль. Одному из пострадавших потребовалось лечение.

Полицейские отмечают, что по области оборудованы 412 пешеходов. Перед некоторыми есть искусственные неровности, подсветка, зеркала. Но и это не удерживает любителей погонять.

«Призываем водителей снижать скорость перед переходом. Обращать внимание на припаркованные вдоль дороги автомобили, из-за которых могут появиться люди. Согласно правилам дорожного движения, если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, то другие должны убедиться, что проезд безопасен. То же самое касается и пешеходов», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.


Автор:
Корреспондент

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