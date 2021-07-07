РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:24, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Четыре партии выдвинули кандидатов на выборы сельских акимов в Карагандинской области

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области на выборы сельских акимов по состоянию на 7 июля выдвинуто 260 кандидатов. Из них 185 самовыдвиженцев, а 75 идут от политических партий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в областной избирательной комиссии, на данный момент своих членов выдвинули четыре партии. Nur Otan представил наибольшее количество кандидатов – 61. Народная партия Казахстана выдвинула 7 человек, «Ауыл» – 5, «Адал» – 2.

    До завершения процесса выдвижения осталось два дня. Этот этап в области начался 26 июня и завершится 9 июля. Затем избирательные комиссии приступят к регистрации кандидатов.

    Напомним, в Карагандинской области первые прямые выборы сельских акимов состоятся 25 июля. Они пройдут в 149 населённых пунктах. Планируется избрать 75 сельских акимов на четырёхлетний срок.


    Теги:
    Акимат Карагандинская область Общество Выборы
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:24
    Первые комплекты наград разыграют на Азиаде по гребле
    Сегодня, 08:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!