Четыре партии выдвинули кандидатов на выборы сельских акимов в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области на выборы сельских акимов по состоянию на 7 июля выдвинуто 260 кандидатов. Из них 185 самовыдвиженцев, а 75 идут от политических партий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в областной избирательной комиссии, на данный момент своих членов выдвинули четыре партии. Nur Otan представил наибольшее количество кандидатов – 61. Народная партия Казахстана выдвинула 7 человек, «Ауыл» – 5, «Адал» – 2.

До завершения процесса выдвижения осталось два дня. Этот этап в области начался 26 июня и завершится 9 июля. Затем избирательные комиссии приступят к регистрации кандидатов.

Напомним, в Карагандинской области первые прямые выборы сельских акимов состоятся 25 июля. Они пройдут в 149 населённых пунктах. Планируется избрать 75 сельских акимов на четырёхлетний срок.