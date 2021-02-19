Четыре объекта ВИЭ запустят в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылский регион стабильно занимает лидирующие позиции в стране по использованию потенциала солнца, ветра и воды. В ближайшие годы в области запланирован запуск четырех объектов возобновляемых источников энергии общей мощностью 98,2 мегаватта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе главы региона Бердибека Сапарбаева, в Жамбылской области имеются все условия для развития возобновляемых источников энергии. Уже действуют 13 объектов ВИЭ, которые обеспечивают 20% всей вырабатываемой в стране электроэнергии, полученной с помощью солнца, ветра и воды. Потенциал в этом плане у региона большой, и использовать его необходимо в полной мере, неоднократно подчеркивал глава региона Бердибек Сапарбаев.

«Работа по развитию альтернативных источников энергии идет неплохо, благо климатические условия позволяют. В этом направлении у нас одни из лучших показателей в стране. Поэтому нужно продолжать работу, рассматривать различные варианты, привлекать инвесторов. Хочу напомнить, что альтернативная энергетика - это стратегически важное направление, его развитие ведется по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева», - говорит аким области.

Как отметили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата области, в ближайшие годы запланирован запуск еще четырех объектов возобновляемых источников энергии общей мощностью 98,2 мегаватта. Две ветроэлектростанции будут построены в Жанатасе и Каратау, две гидроэлектростанции - на реке Коксай и на Тасоткельском водохранилище. Таким образом, к 2022 году общий объем энергии от объектов возобновляемых источников энергии составит 430,6 мегаватта.

Объекты возобновляемых источников энергии действуют во всех районах, кроме Байзакского, Жамбылского и Мойынкумского. По словам руководителей этих районов, строительство таких объектов планировалось давно, но проекты приходится откладывать из-за нехватки инвестиций.

Четыре проекта запланированы на 2023 - 2025 годы. Это гидроэлектростанция на реке Мерке, солнечная электростанция в Жамбылском районе и две ветроэлектростанции - в Таласском и Шуском районах. Общая мощность этих электростанций составит 177,5 мегаватта, а объем инвестиций - 80 миллиардов тенге. Реализация еще четырех проектов отложена на неопределенный срок в связи с нехваткой инвестиционных средств. В их числе три объекта в Шуском районе и один в Кордайском. Для реализации этих проектов требуется 93 миллиарда тенге. При запуске этих четырех объектов ВИЭ они могут дать региону еще 310 мегаватт энергии.

По данным управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития областного акимата, специалисты центра обслуживания инвесторов, проектного управления и цифровизации консультируют инвесторов и предпринимателей по вопросам государственной поддержки, проводится работа по продвижению инвестиционного имиджа региона.

Отметим, что первая в Казахстане промышленная ветроэлектростанция была запущена именно в Жамбылской области, на горном перевале Музбель в Кордайском районе. Регион обладает значительными ветроэнергетическими ресурсами. В Кордайском, Таласском, Сарысуском районах среднегодовая скорость ветра достигает шести метров в секунду и более, и этот потенциал можно использовать в промышленных масштабах. Ветропарки сегодня строятся в Кордайском и Сарысуском районах, для которых характерна высокая ветреность.

С принятием в Казахстане в 2009 году Закона «О поддержке возобновляемых источников энергии» в регионе реализовано и запланировано к реализации более десятка инвестпроектов по строительству гидро-, ветро- и солнечных электростанций мощностью от 7 до 300 МВт. В 2012 году в Кордайском районе введена в эксплуатацию первая в Казахстане и Центральной Азии солнечная электростанция промышленного масштаба СЭС «Отар» общей мощностью 7 МВт.

В числе объектов ВИЭ в регионе также первая в Казахстане промышленная ВЭС на Кордайском перевале мощностью 1,5 МВт, крупнейшая в стране малая ГЭС на Тасоткельском водохранилище в 9,2 МВт, Меркенская ГЭС в 1,5 МВт, Каракыстакская ГЭС в 2,3 МВт в районе Турара Рыскулова и другие. В июле 2015 года введена в эксплуатацию крупнейшая в Казахстане СЭС «Бурное Солар-1». Жамбылская область, с ее растущей экономикой, всегда испытывала дефицит электроэнергии. Однако в перспективе до 50% потребности в электроэнергии смогут покрыть возводимые в регионе гидро-, ветро- и солнечные электростанции.