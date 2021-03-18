Четыре объекта предпринимательства нарушили карантинные ограничения в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы по выявлению и пресечению нарушений карантинных ограничений в столице продолжают работать в усиленном режиме. За прошедшие сутки ими выявлено 4 объекта предпринимательства, допустившие нарушения масочного режима и установленного графика работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Так, при посещении магазина в районе Сарыарка по улице Окжетпес мониторинговая группа выявила нарушение персоналом масочного режима.

Также лаундж-бар «Мята» продолжал работать после 12 часов ночи не смотря на ограничения режима работы заведений общепита.

В Алматинском районе компьютерный клуб «Атом» нарушил запрет на работу.

Нарушение карантинных ограничений выявлено и в гриль-баре «Шашлыкофф», расположенном в районе Байконыр.

Все материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченные органы для привлечения предпринимателей к адмответственности.

Напомним, с 10 марта Нур-Султан находится в «красной зоне» по оценке эпидситуации. Работа мониторинговых групп по выявлению и недопущению нарушений карантинных ограничений переведена на усиленный режим.

Накануне главный санврач столицы Сархат Бейсенова подписала постановление об ужесточении в Нур-Султане карантинных ограничений. Согласно нему запрещается работа ряда объектов предпринимательства в воскресные дни. Документ вступает в силу 18 марта.