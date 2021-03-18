Четыре объекта предпринимательства нарушили карантинные ограничения в столице
Так, при посещении магазина в районе Сарыарка по улице Окжетпес мониторинговая группа выявила нарушение персоналом масочного режима.
Также лаундж-бар «Мята» продолжал работать после 12 часов ночи не смотря на ограничения режима работы заведений общепита.
В Алматинском районе компьютерный клуб «Атом» нарушил запрет на работу.
Нарушение карантинных ограничений выявлено и в гриль-баре «Шашлыкофф», расположенном в районе Байконыр.
Все материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченные органы для привлечения предпринимателей к адмответственности.
Напомним, с 10 марта Нур-Султан находится в «красной зоне» по оценке эпидситуации. Работа мониторинговых групп по выявлению и недопущению нарушений карантинных ограничений переведена на усиленный режим.
Накануне главный санврач столицы Сархат Бейсенова подписала постановление об ужесточении в Нур-Султане карантинных ограничений. Согласно нему запрещается работа ряда объектов предпринимательства в воскресные дни. Документ вступает в силу 18 марта.