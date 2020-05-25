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Четыре нуждающиеся семьи получили на праздник квартиры в Атырау
25 Мая 2020 09:40
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау четыре нуждающиеся семьи получили на праздник квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В рамках проекта «Ел үлесі - пәтерге», реализуемого Духовным управлением мусульман Казахстана с 2017 года, при центральной мечети «Имангали» был создан благотворительный фонд «Шанырак». Его назначение - приобретение жилья нуждающимся семьям. Благодаря фонду на праздник Рамазан в этом году квартиры куплены четырем семьям из категории многодетных, инвалидов и малообеспеченных. А всего фонд помог обрести свое жилье уже 7 семьям», - сообщил главный имам центральной мечети «Имангали» Алтынбек Утысханулы.
Ключевые слова: Атырауская область, Благотворительность, Жилье, Общество,
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