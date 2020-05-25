+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 23 °С
USD 414.46 EUR 451.35
RUB 5.77 CNY 58.12
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Четыре нуждающиеся семьи получили на праздник квартиры в Атырау

25 Мая 2020 09:40
Поделиться:
Четыре нуждающиеся семьи получили на праздник квартиры в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау четыре нуждающиеся семьи получили на праздник квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках проекта «Ел үлесі - пәтерге», реализуемого Духовным управлением мусульман Казахстана с 2017 года, при центральной мечети «Имангали» был создан благотворительный фонд «Шанырак». Его назначение - приобретение жилья нуждающимся семьям. Благодаря фонду на праздник Рамазан в этом году квартиры куплены четырем семьям из категории многодетных, инвалидов и малообеспеченных. А всего фонд помог обрести свое жилье уже 7 семьям», - сообщил главный имам центральной мечети «Имангали» Алтынбек Утысханулы.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Благотворительность, Жилье, Общество,
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив