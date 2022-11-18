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Четыре нарушения выявили во время предвыборной агитации в Казахстане

18 Ноября 2022, 18:49
Четыре нарушения выявили во время предвыборной агитации в Казахстане
18 Ноября 2022, 18:49

Четыре нарушения выявили во время предвыборной агитации в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О выявленных нарушениях во время предвыборной агитации доложили в Генеральной прокуратуре РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно информации уполномоченных органов, прокуратура контролирует соблюдение всех норм. Хочу отметить, что мы не допустили какого-либо нарушения закона о выборах, но мы зафиксировали четыре нарушения: два факта во время агитации и два нарушения в интернет-ресурсах – проведение опросов», - сообщил заместитель генерального прокурора РК Жандос Умиралиев во время заседания Центральной избирательной комиссии.

Он уточнил, что все допустившие нарушения лица полностью признали ответственность и на них наложены штрафы.

Ранее Нурлан Абдиров обратился к казахстанцам в преддверии внеочередных выборов Президента РК и напомнил, что предвыборная агитация в день тишины запрещена.

Внеочередные выборы Президента РК пройдут 20 ноября. Более 170 наблюдателей от СНГ будут следить за выборами в Казахстане. Председатели ЦИК 15 стран приедут для наблюдения за выборами.


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