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Четыре наркокурьера задержаны в Шымкенте

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Апреля 2021, 10:13
Четыре наркокурьера задержаны в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте задержаны очередные курьеры-распространители наркотических средств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Шымкента в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территории города задержаны 4 курьера-закладчиков, которые занимались распространением синтетических наркотических веществ.

Среди них - одна женщина, один ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина. Также среди них есть семейная пара, состоящая в гражданском браке. Они получали поручения, связанные с противоправными действиями из чата, созданного в одной из социальных сетей. Закладывали синтетические наркотические вещества в определенные места на территории города. За каждую оказанную услугу курьеры получали определенную сумму денежных средств через электронные платежные системы.
В ходе проверки были выявлены и изъяты заранее подготовленные расфасованные наркотические вещества, упакованные в полиэтиленовую проволочную оболочку в общей сложности 69 штук. Большинство из них были спрятаны в тайниках.
Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.

МВД РК   Шымкент  
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