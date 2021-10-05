НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Четыре мусорных полигона появятся в Мангистауской области. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ряд мероприятий Комплексного плана направлены на улучшение экологической ситуации в регионе, в частности, будет рекультивировано хвостохранилище «Кошкар-Ата», построено четыре полигона твердо-бытовых отходов», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

Также, по его словам, для обеспечения безопасности и общественного правопорядка региона планируется строительство трех модульных пожарных частей и реализация проекта «Безопасный город».

Ранее А. Иргалиев представил Комплексный план по развитию Мангистауской области.

«Комплексный план состоит из 15 направлений и 214 мероприятий, предусматривающих реализацию проектов по различным сферам. Общий объем инвестиций на 2021-2025 годы составляет 2,1 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета – 338,8 млрд тенге, местного бюджета – 118,3 млрд тенге, а также частные инвестиции – 1,6 трлн тенге», - сообщил глава МНЭ РК.