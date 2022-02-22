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Четыре млн таможенных деклараций выпустили отечественные инфосистемы

22 Февраля 2022 14:36
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Четыре млн таможенных деклараций выпустили отечественные инфосистемы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о результатах цифровизации таможенного администрирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Что касается цифровизации таможенного администрирования, прежде всего, продолжается работа по совершенствованию информационных систем АСТАНА-1 и Е-окно», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

По его словам, сегодня 100% таможенных деклараций представляются дистанционно.

«Выпущено свыше 4 млн таможенных деклараций, из которых 82% – автоматически за 1 минуту. Время выдачи документов сокращено в 2 раза. Теперь при таможенной очистке их можно получать дистанционно», - отметил министр.

«На сегодня, зарегистрировано 5 тысяч пользователей и реализовано 15 интеграций с госорганами», - заключил глава Минфина.

Ранее сообщалось, что более 82% таможенных деклараций выпускаются в автоматическом режиме в Казахстане.


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#Правительство РК   #Экономика   #Минфин РК   #Цифровой Казахстан  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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