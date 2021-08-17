Четыре миллиона тенге вынес через окно грабитель в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские задержали квартирного вора. Преступник признался в нескольких эпизодах краж из домов, расположенных в частном секторе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, грабителя задержали благодаря камерам видеонаблюдения, установленным по периметру двора. Из этого дома, пока владельцы были на работе, преступник вынес через окно около четырех миллионов тенге.
В краже подозревают 49-летнего неоднократно судимого за аналогичные преступления жителя города. Часть похищенных денег у него изъяли. Задержанный водворен под стражу. Проверяется его причастность к совершению других аналогичных преступлений. Он признался в трех эпизодах краж из домов.
Досудебное расследование идет по уголовной статье «Кража».
С начала года по области зарегистрировали более 270 квартирных краж. Раскрыты из них чуть более 50%.
- Генпрокуратура Узбекистана отозвала сообщение о причинах крушения самолета ВВС Афганистана
- Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 1419
- 34 факта интернет-мошенничества выявили полицейские ЗКО
- Генпрокуратура Узбекистана назвала причины крушения самолета ВВС Афганистана
- Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в трех городах Казахстана
- В Жезказгане загорелся двухэтажный жилой дом
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана