Четыре миллиона тенге вынес через окно грабитель в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские задержали квартирного вора. Преступник признался в нескольких эпизодах краж из домов, расположенных в частном секторе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, грабителя задержали благодаря камерам видеонаблюдения, установленным по периметру двора. Из этого дома, пока владельцы были на работе, преступник вынес через окно около четырех миллионов тенге.

В краже подозревают 49-летнего неоднократно судимого за аналогичные преступления жителя города. Часть похищенных денег у него изъяли. Задержанный водворен под стражу. Проверяется его причастность к совершению других аналогичных преступлений. Он признался в трех эпизодах краж из домов.

Досудебное расследование идет по уголовной статье «Кража».

С начала года по области зарегистрировали более 270 квартирных краж. Раскрыты из них чуть более 50%.