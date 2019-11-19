Четыре микрорайона в Атырау остались без воды

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау четыре микрорайона остались без водоснабжения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В ночь на 19 ноября в vикрорайоне Береке на улице Контейнерная произошла авария на водопроводной трубе D630. На данный момент работниками КГП «Атырау су арнасы» проводится ликвидация аварии. До окончания ремонтных работ временно прекращается подача холодной воды в микрорайонах Акжар, Аксай, Жулдыз, Коктем»,- сообщает пресс-служба КГП «Атырау су арнасы».





От имени руководства предприятия, пресс-служба приносит извинения жителям за временные неудобства.