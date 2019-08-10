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Четыре медали завоевали юные казахстанцы на международной олимпиаде по информатике в Баку

Редактор:  
Гульмира Байзакова
10 Августа 2019, 23:23
Четыре медали завоевали юные казахстанцы на международной олимпиаде по информатике в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Подведены итоги 31-й Международной олимпиады по информатике. Сборная команда Казахстана удостоена одной золотой, одной серебряной и двух бронзовых медалей.

Герои дня - выпускники НАО «Республиканская физико-математическая школа» Сардарбеков Батыр - обладатель золотой медали, Закарин Данияр награжден серебряной. Бронзовые медали – у Байболова Темирлана, учащегося 10-го класса областного специализированного «Білім-инновация» лицей-интерната для одаренных юношей города Усть-Каменогорска и Курбанбаева Жана - выпускника Международной школы «Spectrum» города Нур-Султана.

В олимпиаде приняли участие 325 школьников из 87 стран мира.

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Первые две золотые медали по информатике члены сборной команды принесли в копилку страны 12 лет назад, в 2007 году, с Международной олимпиады по информатике в городе Загреб в Хорватии.

С 4 по 10 августа 2019 года сборная команда республики по информатике приняла участие в31-й Международной олимпиаде по информатике в столице Азербайджана – городе Баку. В сборную страны ученики обычно отбираются по результатам республиканской олимпиады по информатике и учебно-тренировочных сборов. Состязание проводится в два тура. На один тур отводится пять часов. За это время нужно решить и запрограммировать три алгоритмические задачи. Итоги подводятся в индивидуальном зачете. В 2020 году олимпиада пройдет в Сингапуре.

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