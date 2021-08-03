Четыре медали завоевали казахстанские школьники на Международной олимпиаде по химии

Четыре медали завоевали казахстанские школьники на Международной олимпиаде по химии (IChO-2021). В копилке отечественной сборной три серебра и одна бронза. Олимпиада проходила в японском городе Осака с 24 июля по 2 августа в онлайн- формате. В интеллектуальном конкурсе участвовали 312 школьников из 79 стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Казахстан представляли четыре школьника из Нур-Султана, Алматы, Караганды и Павлодара. Все они являются победителями Республиканской олимпиады. Национальную сборную к соревнованиям готовили опытные педагоги и тренеры.

Блестяще выполнив теоретические задания, все четыре участника стали призерами олимпиады. Обладателями серебряных медалей стали Каирбек Хайдар, Бисенали Санжар, Касымали Мадияр. Бронзовую медаль завоевала Туруспекова Айгерим.

Члены национальной сборной выразили благодарность своим учителям и тренерам, которые провели качественную работу во время учебно-тренировочных сборов.

«Вместе со всеми участниками мы усердно готовились к самой важной олимпиаде по химии и были рады тому, что наши старания оправдались. Задания были сложными, что и следовало ожидать от соревнования такого уровня и масштаба, но мы с командой были готовы. У нас три серебра и одна бронза. Спасибо нашим тренерам, учителям и родителям, которые всячески поддерживают нас», – отметил обладатель серебряной медали Каирбек Хайдар.

Участников олимпиады на своей странице в Facebook поздравил Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

«Поздравляю участников сложнейшей олимпиады с такими высокими достижениями! Вы продемонстрировали блестящий уровень подготовки. Медаль каждого из вас – результат вашего упорного труда и стремления к победам. Желаю вам покорять новые вершины! Благодарю учителей и тренеров призеров олимпиады за те знания, которые вы даете, а родителей – за поддержку, которую вы оказываете. В свою очередь, Министерство образования и науки продолжит создавать условия для того, чтобы наши школьники и дальше завоевывали лидирующие позиции в интеллектуальных соревнованиях со сверстниками из других стран», – написал Асхат Аймагамбетов.

Министр образования и науки РК добавил, что Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил разработать меры по поддержке победителей и призеров Международных олимпиад. И министерством уже подготовлен ряд законодательных изменений для реализации данного поручения Президента.



