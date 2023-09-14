Четыре медали завоевали казахстанские школьники на европейской олимпиаде по информатике
EJOI следует правилам и стандартам Международной олимпиады по информатике IOI. Это значимое событие, ступенька в развитии элиты IT-индустрии в государствах-членах Совета Европы.
По итогам сборная команда Казахстана завоевала четыре медали:
Золото - Мамадахунов Мансур – учащийся 9-класса областного лицея-интерната для одаренных детей №9 имени С. Шаухаманова «Білім-Инновация», г. Кызылорда;
Серебро - Серікбай Сұңғат – учащийся 10-класса специализированного лицея-интерната для одаренных юношей «Білім-Инновация», г. Тараз;
Серебро - Аменов Әлем – учащийся 9-класса специализированного лицея-интерната для одаренных мальчиков «Білім-Инновация», г. Семей;
Бронза - Алдамжаров Әлишер – учащийся 10-класса Республиканской физико-математической школы, г. Алматы.