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    08:43, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Четыре медали завоевали казахстанские школьники на европейской олимпиаде по информатике

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    Photo: press service of the Ministry of Education of the Republic of Kazakhstan
    С 8 по 14 сентября текущего года Сборная страны принимала участие на Европейской юниорской олимпиаде по информатике EJOI-2023 в Грузии. За звание сильнейших боролись 96 участников из 24 стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство просвещения РК.

    EJOI следует правилам и стандартам Международной олимпиады по информатике IOI. Это значимое событие, ступенька в развитии элиты IT-индустрии в государствах-членах Совета Европы.

    По итогам сборная команда Казахстана завоевала четыре медали:

    Золото - Мамадахунов Мансур – учащийся 9-класса областного лицея-интерната для одаренных детей №9 имени С. Шаухаманова «Білім-Инновация», г. Кызылорда;

    Серебро - Серікбай Сұңғат – учащийся 10-класса специализированного лицея-интерната для одаренных юношей «Білім-Инновация», г. Тараз;

    Серебро - Аменов Әлем – учащийся 9-класса специализированного лицея-интерната для одаренных мальчиков «Білім-Инновация», г. Семей;

    Бронза - Алдамжаров Әлишер – учащийся 10-класса ​Республиканской физико-математической школы, г. Алматы.


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