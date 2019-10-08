Четыре медали завоевали карагандинские каратисты на турнире в Москве

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Четыре медали завоевали карагандинские спортсмены на Кубке мира по киокушинкай карате, который прошел в Москве, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Карагандинскую область на соревнованиях представляли воспитанники филиала РОО «Всеказахстанская организация киокушинкай карате». По итогам поединков золотую медаль завоевал Думан Балтабай, «серебро» досталось Регине Мешковой, бронзовыми медалями наградили Алекандра Трошкина и Карину Султанову.

В турнире приняли участие сильнейшие бойцы из 44 стран мира. За поединками на трибунах наблюдали около пяти тысяч зрителей. Соревнования транслировались в режиме онлайн.

Кубок мира International Karate Organization «Kyokushin kaikan Union» проходит уже шестой раз подряд. В 2011 году этот турнир состоялся в Казахстане.