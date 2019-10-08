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Четыре медали завоевали карагандинские каратисты на турнире в Москве

8 Октября 2019 14:45
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Четыре медали завоевали карагандинские каратисты на турнире в Москве

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Четыре медали завоевали карагандинские спортсмены на Кубке мира по киокушинкай карате, который прошел в Москве, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Карагандинскую область на соревнованиях представляли воспитанники филиала РОО «Всеказахстанская организация киокушинкай карате». По итогам поединков золотую медаль завоевал Думан Балтабай, «серебро» досталось Регине Мешковой, бронзовыми медалями наградили Алекандра Трошкина и Карину Султанову.

В турнире приняли участие сильнейшие бойцы из 44 стран мира. За поединками на трибунах наблюдали около пяти тысяч зрителей. Соревнования транслировались в режиме онлайн.

Кубок мира International Karate Organization «Kyokushin kaikan Union» проходит уже шестой раз подряд. В 2011 году этот турнир состоялся в Казахстане.

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Ключевые слова: Карагандинская область, Спорт,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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